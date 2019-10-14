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Мэр Абакана погиб в аварии. Видео с места ДТП

, ИА "Амител"
Автомобиль с Николаем Булакиным врезался в дерево

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в автокатастрофе в Минусинском районе Красноярского края, сообщает РБК.

Ford под управлением градоначальника слетел с дороги на 443-м километре трассы Р-257 "Енисей" и протаранил дерево. Глава города получил смертельные травмы. По факту его гибели правоохранители проводят доследственную проверку.

Одна из основных версий, у чиновника за рулем случился сердечный приступ, в итоге он потерял управление автомобилем. 

Видео с места ДТП опубликовали в интернете. На кадрах ролика видно, что передняя часть машины сильно смята.

Николай Булакин был мэром Абакана почти 25 лет – с 1995 года. Родился в Томске. Окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. До того как возглавить столицу Хакасии, работал в конструкторском бюро и преподавал в абаканском Политехническом институте.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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