Мэр Абакана погиб в аварии. Видео с места ДТП

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в автокатастрофе в Минусинском районе Красноярского края, сообщает РБК.
Ford под управлением градоначальника слетел с дороги на 443-м километре трассы Р-257 "Енисей" и протаранил дерево. Глава города получил смертельные травмы. По факту его гибели правоохранители проводят доследственную проверку.
Одна из основных версий, у чиновника за рулем случился сердечный приступ, в итоге он потерял управление автомобилем.
Видео с места ДТП опубликовали в интернете. На кадрах ролика видно, что передняя часть машины сильно смята.
Николай Булакин был мэром Абакана почти 25 лет – с 1995 года. Родился в Томске. Окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. До того как возглавить столицу Хакасии, работал в конструкторском бюро и преподавал в абаканском Политехническом институте.
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