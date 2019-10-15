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Продукты, которые осенью и зимой необходимы для красивых волос

, ИА "Амител"
От орехов волосы будут здоровыми и начнут быстрее расти. А если еще и добавить помидоры, то не будут выпадать
Чтобы волосы блестели, нужна жирная рыба / Фото: saraphan.top

Чтобы волосы блестели, нужна жирная рыба / Фото: saraphan.top

Осенне-зимний период негативно сказывается на состоянии волос: они теряют объем и силу, становятся ломкими и склонными к выпадению. В это время года волосы особенно нуждаются в определенных питательных веществах, пишет "Медикфорум".

Эксперты отмечают, что оставаться сильными и красивыми волосам помогут знакомые всем продукты.

Бета-каротин: тыква и морковь. Этот предшественник витамина А важен для создания новых клеток. Витамин А делает кожу упругой, а также поддерживает рост новых, сильных волос.

Цинк: чечевица. Цинк влияет на образование кератина. Это основной компонент волос и ногтей. В случае дефицита цинка волосы выпадают, ногти становятся ломкими. Цинка много и в других бобовых.

Биотин: молоко и овсянка. Витамин В7, более известный как биотин, влияет на структуру ногтей, волос и способствует их росту, улучшает внешний вид кожи. Хорошими поставщиками биотина также являются яйца.

Омега-3 жирные кислоты: жирная рыба. Эти жирные кислоты вызывают рост волос. Без омега-3 волосы становятся тусклыми и ломкими. Кроме того, жирные кислоты улучшают состояние кожи головы. Ищите их в красной рыбе, сельди, скумбрии, сардинах.

Железо: куриные яйца и мясо. Данный минерал важен для насыщения кислородом корней волос. Если организму не хватает железа, волосы перестают расти и выпадают. Кстати, именно дефицит – основная причина выпадения волос у женщин.

Марганец: шпинат. Этот микроэлемент важен для усвоения организмом витаминов группы В и влияет на пигментацию волос, рост волос и их прочность. При дефиците марганца волосы рано становятся седыми, рост волос замедляется. Также стоит обратить внимание на зеленые листовые овощи и цельные зерна.

Витамин Е: орехи. Это не один витамин, а целая группа, как витамины группы В. Они являются высокоэффективными антиоксидантами, которые защищают наши клетки, а также поддерживают здоровье волос – волосы благодаря им растут быстрее.

Пантотеновая кислота: помидоры. Витамин В5 положительно влияет на рост волос и их пигментацию. В случае дефицита волосы рано седеют и выпадают. Помимо помидоров, пантотеновой кислотой насыщены овсянка, рис, дыни.

Витамин В2: абрикосы. Рибофлавин незаменим для сильных и блестящих волос. При его дефиците волосы и ногти становятся ломкими, кожа грубеет. Хорошими источниками рибофлавина являются также курага, молоко и хлеб из непросеянной муки.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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