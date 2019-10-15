Синоптики ожидают дожди и штормовой ветер в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае больше не радует солнечными днями – в регион вернулась пасмурная погода. Об этом информирует краевой Гидрометцентр
15 октября пройдут дожди – от небольших до умеренных. Днем воздух прогреется от +15°C до +20°C (в Барнауле – от +15°C до +17°C). Это на два градуса холоднее, чем днем ранее. Ночью ожидаются температура от +1°C до +6°C (в краевой столице – от +3°C до +5°C).
Ветер северо-восточный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 21 метра в секунду. В связи с этим региональное ГУ МЧС России предупредило граждан об угрозах, которые несет штормовой ветер.
В Алейском, Волчихинском, Локтевском, Рубцовском, Тогульском и Угловском районах с 15 по 18 октября ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).
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