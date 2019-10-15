Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер получили Нобелевскую премию по экономике за экспериментальный подход к борьбе с бедностью, сообщает РИА "Новости".
"Результаты исследований лауреатов <...> значительно улучшили наши возможности по борьбе с бедностью на практике. В результате одного из исследований более пяти миллионов детей в Индии приняли участие в программе дополнительного образования", – поясняется в заявлении комитета о трудах Дюфло и Банерджи.
Награду в области экономики учредил шведский Госбанк в 1968 году. Она не входит в число пяти основных премий, указанных Нобелем в завещании.
Комментарии
Димона засудили опять.
Нет более прогрессивных решений проблем бедности , чем предлагаемые Анатолием.
Но гений , как всегда, в тени
15.10.2019 10:09
iOne
Болеешь что ли? При чем здесь Димон и Анатолий?