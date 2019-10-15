Правительство России выделит 50 млрд рублей на борьбу с онкологией

Правительство России в 2020 году выделит 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями, сообщают "РИА Новости".
Денежные средства будут выделяться в рамках национального проекта "Здравоохранение", рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В 2020 году у нас на направление, которое касается онкологии, в рамках национального проекта будет направлено еще дополнительно плюсом 50 миллиардов рублей. То есть это 120 миллиардов рублей", — сказала Голикова на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.
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