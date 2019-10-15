СМИ: солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области

В Кировской области погиб солдат-срочник из Бийска. Причиной смерти стала упавшая стрела крана, сообщает "Федерал пресс".
По информации издания, инцидент произошел в поселке Мирном Оричевского района. О происшествии в социальных сетях рассказал местный общественник Валерий Семенищев. По его словам, на солдата упала стрела крана. Также он уточнил, что машинист крана работал без допуска.
В социальных сетях также обсуждают эту информацию. Сообщается, что в Оричевском районе погиб якобы срочник из Бийска, а в самой части сейчас идут "проверки и полный шмон".
В военном следственном отделе СК РФ по Кировскому гарнизону ситуацию комментировать отказались.
Комментарии
Опять строили дачу шишкам из части
А что делал солдат-срочник там, где работал кран? Солдат-срочник служит в инженерных войсках?
15.10.2019 08:35
- гость -
Солдат-срочник служит в инженерных войсках?
И что? Есть такие войска.
15.10.2019 09:08
- гость -
Есть. Вся инженерная инфраструктура на них. Понтонные переправы они наводят, установка минных заграждений и др.
И строят тоже они. В основном военные объекты, но бывает и гражданские.