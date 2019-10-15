Читинец жестоко зарезал жену на глазах собственных детей

В Чите задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей жены, сообщает региональный СК.
Мужчина убил женщину посреди улицы на глазах собственных детей. Все произошедшее попало на видео.
Между супругами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взялся за нож и несколько раз ударил свою жену ножом. В момент убийства рядом с ними находились два ребенка. После того как преступник расправился с жертвой, он забрал детей и ушел, оставив женщину на земле.
Следственный комитет проводит ряд экспертиз. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Между супругами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взялся за нож и несколько раз ударил свою жену ножом.
Нож с собой носит на случай, вдруг кто его обидит?..
Достала баба
он подошел к детям и они втроем вышли ушли, оставив женщину на земле
там походу и дети уже такие же, мать на земле оставили и пошли
Это чем и как же надо было достать мужика, чтобы он сделал такое.
Ох, бабоньки, какие вы всё же.
15.10.2019 09:31
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Да, бабы - дуры, что с такими отношения поддерживают, ещё и детей рожают.
дикие люди...