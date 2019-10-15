Большая пробка собирается из-за ДТП в Барнауле

Движение автомобилей и трамваев затруднено на улице Попова в Барнауле из-за аварии, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
На трамвайных путях около остановки "Цветочная" автомобиль столкнулся с трамваем. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Движение электротранспорта остановлено в обе стороны. Сильно замедлено движение автомобилей на участке от улицы Взлетной до Павловского тракта.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", утром в Барнауле пробки достигли шести баллов. Самые большие заторы на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, по Павловскому тракту от улицы Малахова до улицы Сельскохозяйственной и по улице Советской Армии – от проспекта Коммунаров до Строителей.
Комментарии
Злобными трамващицами не выполнен осенний план по ДТП?
им премию не дают пока не протаранят норму
Это говорит, В ТОМ ЧИСЛЕ, о неправильной организации дорожного движения.
Подснежников отправляйте на переэкзаменовку.
Общий уровень водительского мастерства ниже плинтуса.
В 2000х кредиты на машины и в/у выдавали всем подряд.
Нужно сделать просто - остановился на трамвайных путях или решил проскочить перед трамваем - ходи пешком полторашечку и штраф тыщь 100
Мясной, начни с себя. Ляпнул идиотскую мысль, которая тебе показалась умной, то "закрой рот" хотя бы на неделю.
15.10.2019 09:23
месный
такой умный. черепе не жмет? Ну-ка, давай, пока класс, развернись на малахова-п.сухова без того, чтоб не встать на трамвайных путях?
На светофорах едут на желтый и в итоге встают на путях, пока не загорится зеленый.
Торопыги.
15.10.2019 09:39
- гость -
Написал, чтобы просто ляпнуть? Где здесь светофор, это место разворота.
15.10.2019 08:37
АБОРИГЕН
Не надоело ныть про одно и тоже, методичку смени.
15.10.2019 09:23
месный
Вам бы следовало выучить правила дорожного движения.
Не про этот случай конкретно, а про то, что стоят на трамвайных путях.
15.10.2019 09:52
- гость -
Стоят на путях и что надо со всего маха бить? На путях стоишь не от нечего делать!
месный в России не живет, он из-за бугра гадит, так что не принимайте близко его комменты
15.10.2019 09:55
Я
Можно подумать, здесь он стоял. По фото проскочить хотел перед едущим трамваем, раз стоит между рельсами.
15.10.2019 09:29
- гость -
учителя слушай на уроке а не в телефоне зависай!
Перед одноклассниками выделываешся - сматрите какой я крутой.
Балбес бы малалетний и в башке у тебя пусто, гавкнуть охота , а мыслей по поводу ноль!
15.10.2019 09:47
Я
Я правила отличии от вас знаю, права имею в двух странах.
15.10.2019 10:03
- гость -
Ну я приезжаю периодически, как тут забудешь чё в рaшке творится
15.10.2019 09:55
Я
Если ехать дальше некуда ну вот нафига на пути заезжать и там вставать?
жильцы марса оценят удобства....
Ну я приезжаю периодически,
Балаболище гвоздеголовое, ты бы хоть ТОР использовал когда врать пытаешься про свою заграничную жизнь.
15.10.2019 10:09
- гость - Дайте предпенсионеру осуществить свои влажные мечты. Если он и не в России, то его пожалеть надо, видите как у него душа болит что он интересуется дорожной ситуацией в Барнауле?! Ностальгирует дедуля. А вообще это клиника кажется, я думаю его на Луговой бы забрали с руками и ногами.
На Луговой не забирают, там тока направляют. )
15.10.2019 10:09
- гость -
15.10.2019 10:14
- гость -
Переходим на личности?
Нет фактов, а сказать за свою точку зрения очень хочется, не унывай, не всё ещё потеряно - докопайся до орфографии!
Отобрать права у трамвайщицы!!
15.10.2019 10:03
- гость -
Вы экперт, можете по фото определить траекторию движения авто и трамвая!
15.10.2019 10:07
месный
Читая ваши комментарии возникает большой вопрос о знании ПДД.
По фото можно догадаться, если не совсем дурак.
15.10.2019 10:31
- гость -
И какая скорость авто была во время столкновения?
15.10.2019 10:24
месный
Это ты что ли личность? Чтоб тебя хотя бы называли так тебе надо ник сменить.
И каких фактов нет? Подтверждающих, что ты из Барнаула вещаешь про свое проживание под пальмой? Да их как овна за баней.
При чем здесь скорость авто? Трамвай не может резко остановиться.
К слову, сегодня еще Ниссан вылетел на рельсы Ленина-Малахова, но там трамваи не участвовали.
Описка. Ленина-Матросова.
Ниссан вылетел на рельсы Ленина-Малахова
ты из параллельного Барнаула пишешь?
15.10.2019 10:31
Я
В каком именно комментарии я не знаю ПДД, давайте пример, или его нет?