Поселок в Новосибирской области загорелся из-за пала травы

Частный дом и несколько нежилых строений загорелись из-за пала травы в поселке Тихомировском Новосибирской области, сообщает ТАСС.
Распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.
"Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и локализуют возникшее возгорание трех заброшенных строений и одного частного дома. На месте работают 36 человек и девять единиц техники, направлен пожарный поезд, который доставит 240 тонн воды", – говорится в сообщении МЧС.
В результате пожара никто не пострадал. МЧС прикладывает все усилия, чтобы не допустить распространение огня на оставшиеся дома, которых в поселке 17.
В ближайшее время ожидается прибытие группировки Сибирского спасательного центра МЧС России из двадцати человек и пожарного поезда, который следует из города Чулыма", – добавляют в ведомстве.
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