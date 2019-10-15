Алтайские справороссы предложили увеличить в бюджете сумму на покупку жилья сиротам

Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании подготовили несколько предложений в проект краевого бюджета на 2020 год. Главный финансовый документ уже поступил на рассмотрение парламентариев.
Так, по данным пресс-службы партии, справедливороссы разработали 10 конкретных предложений. Все они касаются вопросов финансирования.
Важные предложения – индексировать зарплату работников краевой бюджетной сферы выше уровня инфляции и социальные выплаты гражданам.
Вот еще два социально важных предложения: увеличить объем средств на покупку жилья для детей-сирот, а также на приобретение расходных материалов для инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.
СР настаивает на необходимости увеличить общий объем дотаций на сбалансированность муниципальных районов и городских округов в сравнении с 2019 годом, а также нарастить субсидии на проекты создания и развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
В числе инициатив – дать больше денег детско-юношеским спортивным школам и команде мастеров ООО КВК "Университет" для участия в соревнованиях, увеличить объем финансирования госпрограммы по патриотическому воспитанию, а также объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Последнее предложение – увеличить финансирование Счетной палаты Алтайского края на 5 млн рублей для увеличения численности на пять человек. Это необходимо для создания и функционирования эффективной системы муниципального внешнего финансового контроля. Идею усиления финконтроля на местах СР предлагает уже несколько лет. По мнению партии, это поможет оптимизировать расходы в муниципалитетах и тратить средства более эффективно.
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