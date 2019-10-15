Серьезное ДТП произошло на выезде из Барнаула

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Новосибирском тракте, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
"Волга" на скорости врезалась в бок Hyundai Solaris. Удар пришелся на сторону водителя.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водительскую дверь иномарки вмяло в салон.
От удара машины отбросило на большое расстояние.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Отобрать права у водителя Волгалища!!
Часто приходится ездить по этому участку. Не представляю, как там можно умудриться устроить замес!
10:34
- гость -
Там даже стенд стоял с количеством фрагов за год. Просто все выезжают на встречку и часто встречаются с себе подобными.