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Сергей Шубенков может стать легкоатлетом года в Европе

, ИА "Амител"
Всего в список претендентов на звание лучшего легкоатлета вошли 10 спортсменов
Сергей Шубенков может стать лучшим в Европе легкоатлетом / Фото: Divanews.ru

Сергей Шубенков может стать лучшим в Европе легкоатлетом / Фото: Divanews.ru

Европейская ассоциация легкой атлетики номинировала барнаульского барьериста Сергея Шубенкова на приз лучшему легкоатлету Европы.

Всего в список претендентов вошли 10 спортсменов. Конкурентами Шубенкова стали российский прыгун в высоту Михаил Акименко, метатель молота Павел Файдек из Польши, шведский ходок Персеус Карлстрём, многоборец Никлас Каул из Германии, эстонский метатель копья Магнус Кирт, польский бегун Марцин Левандовский, метатель диска Даниэль Столь из Швеции, боснийский бегун Амель Тука, а также норвежский барьерист Карстен Вархольм.

Напомним, в начале октября в Катаре Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами.

Еще одну барнаульскую легкоатлетку Полину Миллер включили в список европейских претендентов на звание "Восходящей звезды" года. В этом сезоне 19-летняя бегунья выиграла золото чемпионата Европы среди спортсменок до 20 лет в беге на 400 метров.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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