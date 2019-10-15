В Алтайском крае может появиться льготная ипотека под 2% годовых

Льготная ипотека может быть запущена в десяти российских регионах с самым низким уровнем социально-экономического развития, в том числе и в Алтайском крае, передает ТАСС.
"Ряд механизмов сегодня предлагается, вплоть до вопросов ипотечного кредитования более низкого, чем в целом по России", – сказал вице-премьер Виталий Мутко на совещании в правительстве по индивидуальным программам развития проблемных с экономической точки зрения регионов.
В список отстающих входят Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В этих регионах наиболее сложная ситуация – по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице и другим параметрам.
Напомним, у каждого отстающего региона есть куратор: это или вице-премьер, или министр – то есть член правительства РФ. Министр труда Максим Топилин назначен куратором Алтайского края.
30 июля Топилин провел в Барнауле большое совещание по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.
Ранее сообщалось, что жители Алтая за год лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках. Такую стабильность спроса на покупку жилья в кредит можно объяснить низким уровнем доходов населения, что вынуждает брать займы независимо от процентов.
В сентябре президент России Владимир Путин поручил узаконить ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке. Изменения в законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки до этого уровня, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Займы под 2% смогут получить молодые семьи, покупающие жилье в Дальневосточном федеральном округе или планирующие построить там дом. Предполагается, что после удачной реализации данного пилотного проекта ипотека под 2% будет запущена и в остальных регионах с низким уровнем развития, в числе которых и Алтайский край.
Комментарии
Кому она нужна? молодежь уезжает...
Чем доступнее ипотека, тем дороже жилье и то что сэкономили на процентах, будет вложено в стоимость жилья.
такие взрослые а в сказки верите xD
Банки заставят работать себе в убыток???
15.10.2019 11:55
Иsтина
Тут немного хитрая ситуация... Низкая процентовка выставляется клиенту, а убытки банку оплачивает государство из бюджета (т.е. оплачиваем мы как налогоплательщики).
для молодых семей выгодно, все социальные выплаты идут из налогов, хорошо что налоги будут работать на общество и демографию.
15.10.2019 12:10
- гость -
Ещё лучше....
У меня был ипотечный кредит под 14% годовых. Затраты заставили найти более высокооплачиваемую работу + заняться подработками. в итоге, поднапрягшись, погасили кредит за 5,5 лет. А низкая ставка не подтолкнет природную лень на более эффективный труд
15.10.2019 12:13
гость
у молодых семей больше денег останется на побухать, на новые смартфоны и на туризм за границу (сужу по своим родственникам и знакомым...)
и то что сэкономили на процентах, будет вложено в стоимость жилья.
Что за бред? Ипотечный процент берут банки, а не собственники жилья.
Истина, очень печальное у вас окружение, раз все знакомые тратят деньги на побухать и смартфоны)
А вообще, отлично конечно, если данный проект реализуют. Но если человек хочет уехать из Барнаула в более перспективный регион- никакая ставка по ипотеке его не остановит. Платить то все равно нужно, а заработная плата как была копеечной так и останется
15.10.2019 12:28
- гость -
Вы не поняли, чем меньше процент по ипотеке, тем легче ее взять, а значит увеличится спрос. И вот когда начнется спрос на жилье, продавцы поднимут цены! Это рынок...