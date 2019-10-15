Делегация правительства Алтайского края провела первые переговоры в Монголии

Делегация Алтайского края, в которую вошли представители регионального правительства и бизнесмены, провела первые переговоры в столице Монголии, где пробудет до 17 октября, сообщается на официальном сайте края.
Визит делегации проходит в год 95-летия российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Возглавляет миссию зампред правительства края Александр Лукьянов.
В первый день, 14 октября, прошли встречи с послом России в Монголии Искандером Азизовым, торговым представителем Максимом Васильевым, президентом Общества дружбы России и Монголии Жугдэрдэмидийном Гуррагчей. Делегация обсудила с ними вопросы торговли, экономического сотрудничества, культурного обмена и развития туризма.
15 октября состоится большая встреча с бизнес-сообществом. "Будем обсуждать вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции, говорить и о зерне, и о племенном скоте, нас интересует мясная промышленность. Поговорим о производстве сельхозтехники. Нас интересует логистика поставок, поэтому в делегации есть представители транспортной отрасли. Проработаем вопросы поставок муки, круп, других товаров нашей перерабатывающей промышленности", – рассказал Лукьянов.
Поездка организована с целью продвижения алтайской продукции на монгольский рынок и для поиска потенциальных партнеров.
"Алтайских предпринимателей интересуют дистрибьюторы продукции переработки зерна и крупы, макаронных изделий, подсолнечного масла, напитков", – подчеркнул начальник алтайского управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.
По его словам, расширение рынков сбыта алтайской продукции – первоочередная стратегическая задача алтайских переработчиков.
Напомним, в декабре 2018 года в Улан-Баторе проходили деловые переговоры между алтайскими и монгольскими компаниями. Со стороны Алтая в миссии приняли участие представители шести крупнейших предприятий.
Монголия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Алтая в сфере поставок сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Поставки в Монголию продукции АПК региона в 2018 году в денежном выражении составили 14 250,5 тыс. долларов США, по отношению к 2017 году отмечен рост на 3,6%. При этом доля Монголии в структуре экспорта продукции АПК Алтайского края – 7,1%.
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