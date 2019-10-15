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Движение трамваев в центре Барнаула парализовано из-за автомобиля на рельсах

, ИА "Амител"
Проезд автомобилей также затруднен
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

На проспекте Ленина в Барнауле автомобиль выехал на трамвайные пути, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Машина оказалась на рельсах в результате ДТП неподалеку от здания по адресу проспект Ленина, 106.

Столкнулись две иномарки, одна из которых в результате оказалась на рельсах. Возможно, водитель пытался уйти от столкновения.

Движение трамваев по проспекту Ленина в сторону площади Октября полностью остановлено. Проезд автомобилей в сторону проспекта Космонавтов затруднен.

Информации о пострадавших нет.

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.10.2019 10:46
- гость -

зеркальная тонировка запрещена

15.10.2019 11:00
- гость -

Амик, копипасте правильно.
ДТП напротив Ленина 106/108.
В полукилометре от указанного вами

15.10.2019 11:07
АБОРИГЕН

Самое интересное что некоторым недалёким власть имущим на фоне этих инцидентов может прийти в голову "светлая" мысль - избавится в городе от трамваев.

15.10.2019 11:21
- гость -

15.10.2019 11:07
АБОРИГЕН
Вы шикарно дополняете с месным друг друга. Вы рулите в таких темах где трафик строительство , а тот где можно домыслить и распутать сложную ситуацию. Вы не родственники?

15.10.2019 11:32
- гость -

утащили машинку, нормализовалось движение

15.10.2019 11:38
- гость -

Вы не родственники?

Нет. Они на соседних кроватях в дневном стационаре на Суворова.

15.10.2019 11:43
гiсть

избавиться от трамваев = упростить ремонт дорог, это экономия средств в бюджете
которые можно потратить на закупку новых современных и экологичных автобусов, работающих на природном газе

15.10.2019 11:43
- гость -

Сегодня день аварий?

15.10.2019 11:44
месный

15.10.2019 11:21
- гость -

Ну у нас с АБОРИГЕНом мысли хоть какие-то в отличие от вас есть, у вас-же тока гавканье в нашу сторону ни о чём, ни одной вашей мысли мы тут не увидели ещё. Молчите в тряпочку, читайте молча, если мыслей нет, чтобы написать тут.
Не нравятся наши мысли - дак напишите свои, в чём проблема то? В их отсутствии?

15.10.2019 11:45
- гость -

Пассажиры трамваев сделали бы физическое внушение водятлам за такой коллапс!

15.10.2019 11:47
месный

15.10.2019 11:43
гiсть

У трамвая есть один огромный плюс - когда все стоят в пробке трамвай катится по свободной.
Попробуйте к примеру с докучаево доехать, скажем до космонавтов-попова на трамвае и на автобусе, потом расскажете на чём быстрее выйдет.

15.10.2019 11:57
- гость -


15.10.2019 10:46
- гость -

Глухая тонировка запрещена на водительском и соседнем окнах, а так же на лобовухе. Причем, допустима, с 70% коэффициентами пропускания света.

15.10.2019 12:03
- гость -


15.10.2019 11:57
- гость -
Государственный стандарт напрямую не запрещает зеркальную тонировку, однако технический регламент транспортного средства предусматривает недопустимость создания автостеклами зеркального эффекта.

15.10.2019 12:05
- гость -

Сколько "добрых" слов было сказано пассажирами трамваев в адрес водителей...

15.10.2019 12:12
Змей

Нормальное там движение в сторону пр. Космонавтов. Только трамваи стоят

15.10.2019 12:15
- гость -

Какие то хорошие и милые люди перегородили дорогу. Пойду прокачусь на автобусе, погода сегодня прекрасная.

15.10.2019 12:16
Змей


"У трамвая есть один огромный плюс - когда все стоят в пробке трамвай катится по свободной". На Челюскинцев все трамваи стоят. Сегодняшний случай доказывает обратное, когда все едут, трамваи все стоят, когда дтп на путях. Автобус объедет место дтп, а трамвай - нет. А ещё у нас отключают электричество, из-за чего стоят все трамваи. Автобус не зависит от электричества и может продолжать работать

15.10.2019 12:18
- гость -

это экономия средств в бюджете
которые можно потратить на закупку новых современных и экологичных автобусов, работающих на природном газе

Касплер, это ты?

15.10.2019 12:20
- гость -

15.10.2019 11:44
месный

Это что тут? Лишность пытается бравировать глупыми мыслями?

15.10.2019 12:23
- гость -

15.10.2019 12:16
Змей
На Челюскинцев трамваи стоят из-за авто на рельсах, которые к слову в это время тоже стоят.
Не помню, чтобы отключали электричество для трамваев, по крайней мере в этом году.

15.10.2019 12:25
- гость -

Что сложного, попали в аварию, быстро сделали фото, видео с разных ракурсов и быстро убрали авто с пути трамваев. Тем более, что почти во всех авто имеются регистраторы. Однако нет! С нашими законами и работой страховых компаний это нельзя делать, т.к. неизвестно к чему придерется страховая лишь бы не выплачивать. Вот и стоят люди и думают, как правильно все оформить.

15.10.2019 12:27
Змей

"Самое интересное что некоторым недалёким власть имущим на фоне этих инцидентов может прийти в голову "светлая" мысль - избавится в городе от трамваев".
У нас по всей россии убирают трамваи. Трамваи убрали в Грозном, Карпинске, в Шахтах, в Архангельске, в Астрахане, в Иваново, в Воронеже, в Рязани, в Ногинске и Твери. По всей россии идёт демонтаж трамвайных систем. в Оренбурге предложили на троллейбусные маршруты выпускать автобусы из-за нехватки троллейбусов и слишком большого интервала ожидания. Слишком старый подвижной состав троллейбусов, они в Оренбурге часто ломаются

15.10.2019 12:27
гiсть

Касплер, это ты?
---
даю подсказку - я точно не Илон Макс

15.10.2019 12:28
гiсть

трамваи нужны, чтобы привезти работяг на завод. где у нас остались заводы?

15.10.2019 12:31
АБОРИГЕН

15.10.2019 12:16
Змей
То что трамвай стоит из-за аварии на путях, это не по причине недостатка трамвая как такового, это недостаток самой трамвайной инфраструктуры допускающей нахождение автомобилей на его путях. Инфраструктура трамвая должна быть изолирована. Кроме метрополитена, никто не может сравнится с трамваем по производительности. Рельсовый и легкорельсовый электротранспорт это основа транспортной системы любого крупного города. Эта аксиома к которой пришли в мире после череды проб и ошибок. Никакие автобусы и маршрутки не способны полноценно заменить собой трамвай в крупном городе.

15.10.2019 12:35
- гость -

15.10.2019 12:27
Змей
У нас по всей России убирают трамваи.

Пять городов - это вся Россия?
В Рязани вообще была всего одна трамвайная линия на окраине. Про другие города не стал смотреть.

15.10.2019 12:36
Змей

Да пусть даже и Касплер, городу очень нужны новые автобусы.

15.10.2019 12:40
- гость -

Пресмыкающееся, а губа не треснет, за счет бюджета частникам парк обновлять?

15.10.2019 12:41
гiсть

АБОРИГЕН, будущее не в трамваях, а в удаленной работе и использовании аватаров

15.10.2019 12:41
- гость -

15.10.2019 12:36
Змей
Автобусы-то тебя чем не устраивают? Они не старые вроде.

15.10.2019 12:42
гiсть

перевозчик частный - выбор опасный

15.10.2019 12:43
Змей

гость 15.10.2019 12:27, не пять, а десять! Считай внимательно
1. Шахты
2. Архангельск
3. Астрахань
4. Иваново
5. Воронеж
6. Рязань
7. Ногинск
8. Тверь
9. Грозный
10. Карпинск
Помимо них, есть ещё и другие города, которые собираются демонтировать трамвайные системы, список таких городов будет только расти

15.10.2019 12:46
- гость -

15.10.2019 12:43
Змей

Половина из списка - даже не областные центры.
Про Рязань уже написал, там была всего одна единственная линия на Нефтезавод, которую прикрыли.

15.10.2019 12:46
Змей

Гость 15.10.2019 12:36, меня не устраивают старые, разваливающиеся, коптящие Лиазы. Городу нужны автобусы поновее и почище

15.10.2019 12:53
- гость -

15.10.2019 12:46
Змей

И где у нас старые Лиазы? Может 109 и другие загородные, и то их трудно назвать старыми.
53- новье ходит, 35, 17, 55 - тоже в основном новьё.

15.10.2019 12:56
Змей

Гость 15.10.2019 12:43, вы географию плохо знаете. Из списка областных центров выпадают только Карпинск, Ногинск, Шахты. Все остальные города - Архангельск, Астрахань, Иваново, Воронеж, Рязань и Тверь - являются административными центрами!

15.10.2019 12:58
- гость -

Мужики хуже базарных баб... Развели срач.

15.10.2019 13:01
Змей


- гость - 15.10.2019 12:46, старые Лиазы обслуживают маршруты №1, 10, 109 и прочие маршруты. На маршрутах 17, 35, 53 и 55 есть и новые, но старых автобусов больше

15.10.2019 13:01
- гость -

15.10.2019 12:56
Змей
вы географию плохо знаете.

В отличие от вас хорошо. В России только административных центров 85. А число городов с населением более 100 000 больше 160.
А вы пишете, что ваши города - это вся Россия. Кстати в двух столицах Москве и Питере трамвайный транспорт наоборот развивают.

15.10.2019 13:03
- гость -

Трамваи, в отличии от автобусов, можно под землей пустить в объезд загруженных участков.

15.10.2019 13:03
- гость -

15.10.2019 13:01
Змей

Бггг, 10-ка и 1-ый уже практически не ходят. Сразу видно, как вы в курсе транспортных дел.

15.10.2019 13:05
- гость -

Проблема в том, что подземные тунели дорогие.

15.10.2019 13:07
Змей

Гость 15.10.2019 12:56, трамвай будут развивать только в городах-миллионниках. А их у нас 16. И на это две причины. Первое - бюджет городов, второе - в городах-миллионерах проживает большее количество населения, что обуславливает очень большой пассажиропоток. В городах-миллионерах поддерживать электротранспорт намного проще.

15.10.2019 13:10
- гость -

трамвай будут развивать только в городах-миллионниках

Это вы откуда взяли, сами придумали?

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