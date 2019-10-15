Красота требует жертв. Женщина в Вологде умерла после процедуры по удалению жира

35-летняя женщина в Вологде умерла после операции по липосакции, сообщили в региональном СК.
Погибшая заключила договор с частной клиникой на проведение операции и наблюдение после хирургических манипуляций. В этот же день процедура была проведена и пациентку, без наблюдения за ее состоянием, отправили домой. На следующий день женщина почувствовала себя плохо.
Врачи скорой помощи доставили ее в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала жировая эмболия (закупоривание) сосудов головного мозга и легких.
Следствию предстоит установить все обстоятельства трагической гибели женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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красота требует жертв