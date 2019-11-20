"Университет между прошлым и будущим": интервью с и.о. ректора АГМУ

Ректор Алтайского медицинского университета Игорь Салдан 20 ноября покинул свой пост. Контракт с Минздравом РФ у него закончился, и глава ведомства Вероника Скворцова решила не продлевать его. Исполняющей обязанности руководителя вуза назначена профессор, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, которая была главным конкурентом Салдана на выборах ректора. Бывшей она стала после скандальной ситуации, возникшей летом, когда с ней не продлили трудовой контракт. Тогда профессор решила не судиться с руководством университета и сосредоточиться на избирательной кампании. Также из института со скандалом ушли несколько профессоров: Владимир Куликов, Борис Пивень и другие заведующие кафедрами.

Месяц назад Ирина Шереметьева рассказала amic.ru о своих шансах на победу и назревших переменах в вузе. Предлагаем снова прочитать интервью с теперь уже исполняющей обязанности ректора о том, как вывести университет на новый уровень.

– В 2014 году вы уже участвовали в выборах на пост ректора вуза. Тогда вы поддержали Игоря Салдана и его команду. Чем объяснить вашу оппозицию ректору сейчас?

– Действительно, я участвовала в прошлых выборах. Но, честно говоря, тогда я была техническим кандидатом, была такая договоренность с Игорем Петровичем Салданом – в противном случае выборы могли просто не состояться по причине безальтернативности. Однако уже на тех выборах окружение ректора стало проводить политику моей нейтрализации, пытаясь вынудить меня снять свою кандидатуру. Но я на это не пошла и в итоге набрала около 25% голосов. Уже тогда существовало протестное голосование, многие не верили ректору. Большая часть коллектива была не согласна с тем, что вуз возглавит человек не из образовательной структуры, ведь ранее университетом руководили люди, выросшие в нем.

Сразу после выборов мы с ректором сумели выстроить конструктивный диалог – работа в одной команде не противоречила моим установкам, поскольку руководящий пост не являлся для меня целью. Вскоре я была назначена на должность декана лечебного факультета и в этом статусе активно участвовала в прохождении сложнейшей аккредитации вуза летом 2015 года. Затем, выполняя задание Игоря Петровича, практически на пустом месте создавала институт довузовского образования. Этот институт успешно решал задачу стабильного привлечения абитуриентов в вуз в условиях обострившейся демографической ситуации, формировал качественно новые формы профориентационной работы.

– В какой момент что-то пошло не так и вы ушли в оппозицию?

– По мере приближения очередных выборов ситуация начала постепенно усложняться. Видимо, меня вновь стали воспринимать как потенциального конкурента. Мне предложили оставить должность директора института и сосредоточиться на заведовании кафедрой. Однако и на этом месте спокойно работать мне не дали – в последние годы трижды пришлось участвовать в конкурсе на заведование, а в 2018 году со мной заключили контракт на девять месяцев, что явилось беспрецедентным событием для АГМУ, ведь контракт всегда заключали на пять лет. К слову сказать, на тот момент кафедра, которую я возглавляла, входила в тройку наиболее эффективных кафедр АГМУ. А летом этого года контракт со мной и вовсе был расторгнут.

– Увольнение с должности заведующего кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии активно обсуждается в вузе и в СМИ. Намерены ли вы бороться за возвращение в профессорско-преподавательский состав университета?

– Ситуация сложилась непростая: процессуально все выполнено согласно документам, принятым в АГМУ, решение принималось ученым советом, и вроде все правильно. Однако вышеупомянутые перипетии моей работы в вузе при ректоре Салдане дают веские основания сомневаться в подлинной коллективности этого решения, слишком уж оно отдает административным ресурсом. В том же самом совете при выборах на ту же самую должность я трижды получала поддержку. И вдруг накануне выборов ректора эта поддержка чудесным образом исчезает. Именно поэтому юристы, к которым я обратилась, настоятельно советовали мне судиться, говорили, что шансы выиграть дело довольно высоки. Но это бы с неизбежностью повлекло за собой настоящий процесс с вызовом свидетелей в дознавательные и судебные органы, что доставило бы моим коллегам немало проблем и неудобств. А со стороны администрации вуза на них и так оказывается большое давление. В общем, это выглядело бы как выяснение личных отношений с участием большого количества людей.

Вместо судов сейчас нужно сконцентрироваться на выборах, которые должны стать не борьбой самих кандидатов, а борьбой их идей, их программ относительно направления развития университета.

– Если ученый совет проголосует за вас, а не за Игоря Салдана, то какие изменения в университете произойдут в первую очередь?

– Нормализация атмосферы в вузе, прекращение бесконечного мелочного надзора со стороны администрации и в целом урезание управленческого цикла лишь до функции контроля. Задача руководителя любого уровня (а уж образовательного учреждения и подавно) – это не только надзор и взыскания, но и создание условий для научного и педагогического творчества, мотивация и поощрение преподавателей. Старожилы вуза помнят, что многолетнее руководство Валерия Брюханова сделало нормой уважительное отношение к преподавателю и это являлось гарантией высокой самоотдачи каждого преподавателя на благо родного вуза. Во всяком случае, никогда в АГМУ не было такого количества преподавателей, находящихся "на низком старте". В любой момент они готовы уволиться. Сегодня есть кафедры, испытывающие колоссальный дефицит кадров.

Обратите внимание на сайт вуза – повседневная информация о работе кафедр и конкретных преподавателей с него практически исчезла, уступив место парадным мероприятиям и разнообразным рейтингам. А ведь именно преподаватель – важнейшая фигура в вузе. И я свою задачу вижу в том, чтобы снять напряженность, вдохнуть в профессорско-преподавательский состав веру в то, что они – основа университета.

Ректор и преподаватель – единомышленники. Задача у них одна: подготовка высококлассных врачей, специалистов своего дела, практиков для системы здравоохранения края. Преподавателя нужно вернуть в аудиторию, освободив от канцелярщины, бумажной рутины. Нужно дать ему возможность профессионального развития, освоения новых образовательных технологий, обмена опытом. Каждый наш преподаватель – ученый, и он должен постоянно ездить на конференции. Только вкладываясь в него, мы сможем повысить качество обучения.

– В последние годы АГМУ стал увеличивать набор студентов на платной основе. Причем большое количество ребят приезжают из стран СНГ. Любой ректор вуза заинтересован зарабатывать деньги, но должен быть баланс. Планируете ли вы изменить подход к набору студентов?

– Сейчас генеральная линия – набрать как можно больше новых студентов. С финансово-хозяйственной точки зрения это абсолютно верно. Но большое количество никогда не влекло за собой высокое качество, скорее, они находятся в обратной зависимости. Да и вообще целевые задачи образования несколько другие, нежели расширение набора. Особенно образования медицинского, которое обеспечивает национальную безопасность. Необходимо от экстенсивного переходить к интенсивному, качественному набору.

Требуется пересмотр критериев набора студентов из дальнего зарубежья. Для начала – набирать иностранцев, которые способны говорить хотя бы на английском языке. В период директорства в институте довузовского образования появились у меня и идеи по поводу студентов из ближнего зарубежья. Мне кажется, что стоит ориентироваться не только на экспорт образовательной услуги, но и постараться, чтобы эти студенты были полезны для будущего российского здравоохранения.

Сугубо прагматичный подход к обучению вымывает из голов наших студентов сакральное отношение к профессии врача, превращая их в менеджеров по продаже медицинских услуг. Если мы потеряем традиции трепетного отношения к нашему делу, то утратим и репутацию АГМУ как одного из лучших вузов. А она создавалась десятилетиями.

– Вы сказали, что на прошлых выборах вас поддержала четверть коллектива. Есть ли шансы навязать борьбу Игорю Салдану и побороться за победу?

– Думаю, что за пять лет коллектив осознал, что ректором должен быть человек из мира медицины, выросший здесь и знающий проблемы вуза. Это лучший вариант преемственности. Чем ближе дата голосования – тем больше преподавателей начинают поддерживать меня. Тем более что случившееся со мной ясно показало многим сотрудникам их уязвимость, особенно в том случае, если их взгляды почему-то перестанут совпадать с генеральной линией ректора.

– У Игоря Салдана много сторонников. Причем тех, кто искренне верит, что он делает вуз только лучше. Какие плюсы вы видите в работе ректората? Они вообще есть, на ваш взгляд?

– Очевидно, что у действующего ректора они по определению есть, и на выборах он идет как бы "первым номером". Однако с октября ситуация изменилась, несколько уравнивая наши шансы. Фактически мы оба участвуем в выборах ректора университета, не имея действующего трудового контракта.

– А если не получится победить, то чем планируете заниматься?

– Тогда придется окончательно расстаться с университетом, как это случилось со многими профессорами за эти пять лет. Ушли Владимир Куликов, Борис Пивень, Владимир Семенников, Вячеслав Лампатов (руководители кафедр в АГМУ), можно вспомнить Александра Мирошниченко и многих других. Все они – высококлассные специалисты, а потому никто из них не оказался не у дел, все они востребованны. А вот для АГМУ, к сожалению, их потенциал пропал, а ведь они могли бы по-прежнему работать на престиж вуза. При дефиците кадров в Алтайском крае такое в нашем университете происходить не должно.

Надеюсь, и я не стану исключением. Если мои идеи не будут востребованны коллективом или я не смогу победить по каким-то другим причинам, буду работать там, где мой опыт, потенциал и знания окажутся нужными. Медицина – мое призвание, и нас учили, что готовность передавать свои знания и брать на себя ответственность входят в кодекс профессиональной чести врача.