Вторник, 15 Октябрь, 13:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,37
€ 70,93
Обь
26см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеГород. Слушай!Ускоренное развитие Алтая
Новости

"Русская кожа" 15 октября торжественно открывает в Заринске завод за 2 млрд рублей

, ИА "Амител"
За последние 20 лет в России не осуществлялись подобные проекты

По кожевенному заводу провели экскурсию / Фото: amic.ru, Юлия Абрамкина

Группа компаний "Русская кожа" во вторник, 15 октября, торжественно открывает кожевенный завод в Заринске. На церемонии будет присутствовать губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сейчас для гостей мероприятия проводится экскурсия по новому производству, сообщает корреспондент amic.ru. В ходе прогулки по заводу желающие ознакомились с ассортиментом продукции, которую планируют выпускать, а также со всеми этапами ее производства.

Кроме того, гости имели возможность оценить оснащенность современным оборудованием, комплекс очистных сооружений, высокую степень автоматизации, что гарантирует производство экологически безопасной продукции без ущерба для окружающей среды.

Напомним, инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов – 100 тыс. кв. м в месяц. На предприятии будут трудиться около 200 человек. За последние 20 лет подобные проекты в России не осуществлялись.

Изначально предприятие планировали запустить не позднее августа 2017 года, затем – к концу 2018 года. Сроки несколько раз откладывались. Руководство "Русской кожи" объясняло задержки сложностью проектных работ, продолжительностью монтажа вспомогательных систем, а также климатическими условиями Алтайского края.

Современный кожевенный завод был построен фактически за два года с момента прохождения госэкспертизы проекта и получения разрешения на строительство. Производство отвечает всем международным стандартам в области экологии, энергоэффективности и производительности труда. Завод оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, а также системами автоматизации. Логистика поставок с завода позволит не только сократить затраты по обеспечению кожевенными материалами фабрик Сибирского федерального округа, но и благодаря сокращению транспортного плеча и сроков поставки продукции повысить конкурентоспособность на рынках Юго-Восточной Азии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.10.2019 12:06
- гость -

Инвестиции в проект составили 2,1 млрд. рублей Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов — 100 000 тыс. кв. м. в месяц.

15.10.2019 12:36
- гость -

не поверю, что Павловский ДОК дешевле вышел

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:56
Милонов предложил отказаться от игр, которые фальсифицируют историю России 1
12:37
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом "Кошелек Pay" 0
12:30
Житель Ямала исполнил хит группы Metallica на ненецком языке 1
12:17
Архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк взбудоражили соцсети 0
12:09
Спасатели рассказали, как выжить в автомобильной аварии 0
11:53
"Русская кожа" 15 октября торжественно открывает в Заринске завод за 2 млрд рублей 2
11:50
Лицо наркомании: фото сына до и после употребления наркотиков опубликовала американка 5
11:36
Киловатт раздора. Как энергокомпании делят бизнес и почему не могут договориться 4
11:21
Делегация правительства Алтайского края провела первые переговоры в Монголии 0
11:12
Красота требует жертв. Женщина в Вологде умерла после процедуры по удалению жира 1
11:01
Самое время: людей солидного возраста обучат искусству ведения бизнеса 2
10:51
В Алтайском крае может появиться льготная ипотека под 2% годовых 11
10:42
Движение трамваев в центре Барнаула парализовано из-за автомобиля на рельсах 43
10:31
Сергей Шубенков может стать легкоатлетом года в Европе 0
10:20
Серьезное ДТП произошло на выезде из Барнаула 5
10:02
Жители Алтая могут купить автомобиль с пробегом по сниженной ставке от 2,5% 6
09:51
Алтайские справороссы предложили увеличить в бюджете сумму на покупку жилья сиротам 0
09:41
Лазертаг, постапокалипсис, Инди Джонс: что привлекает барнаульцев в торговых центрах 0
09:32
К обрушению пятиэтажки в Приморье мог привести неисправный водонагреватель 0
09:12
Поселок в Новосибирской области загорелся из-за пала травы 0
09:02
Кулеры и помпы со скидкой: где выгодно купить оборудование для воды 0
08:50
Читинец жестоко зарезал жену на глазах собственных детей 7
08:49
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью 3
08:31
Сильные, но хрупкие: как мужчине сохранить свое здоровье в повседневной суете 0
08:20
Большая пробка собирается из-за ДТП в Барнауле 43
08:01
Воспарить за восемь недель: в Барнауле стартует новый сезон фитнес-проекта 0
07:59
СМИ: солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области 6
07:52
Продукты, которые осенью и зимой необходимы для красивых волос 0
07:43
"Бежим или стоим": краевые депутаты на эмоциях обсудили с губернатором будущий бюджет 20
07:31
Какой анализ чаще всего сдают в Сибири 0
07:22
Правительство России выделит 50 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями 1
07:18
Американские войска получили приказ покинуть Сирию 11
07:00
Бывшую больницу под Барнаулом превратили в медико-социальный пансионат 0
06:41
Сначала милфей, потом трайфл: как в Барнауле работает кафе нового формата 10
06:32
Необычные симптомы аллергии назвали медики 0
06:21
Прекрасные и естественные: фотографии сельских девушек 14
06:05
Синоптики ожидают дожди и штормовой ветер в Алтайском крае 0
23:10
Девушка в ночном клубе Барнаула могла умереть из-за отравления ядом 22
22:23
Мэр Абакана погиб в аварии. Видео с места ДТП 3
21:55
В Барнауле столкнулись иномарки. Одна отлетела в столб, вторая – в ограждение 1
21:24
Посетитель турбазы пропал в Горном Алтае 0
20:57
Медведев потребовал прекратить "подгонять" статистику смертности 7
20:29
Белокуриха попала в пятерку лучших курортов России для катания на сноубордах 4
19:59
ДТП стало причиной огромной пробки в центре Барнаула 1
19:32
Ирландец на собственных похоронах разыграл собравшихся 3
18:53
Путь в школу девочки, которую убили в Саратове, напугал и взрослых. Видео 1
18:22
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в октябре 1
17:54
Девушка скончалась в барнаульском ночном клубе 0
17:49
В Алтайском крае ведущие "Орла и решки" спрятали 500 долларов 2
17:31
Названа причина пожара в Рубцовске, в котором погиб человек 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.