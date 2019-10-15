"Русская кожа" 15 октября торжественно открывает в Заринске завод за 2 млрд рублей

По кожевенному заводу провели экскурсию / Фото: amic.ru, Юлия Абрамкина
Группа компаний "Русская кожа" во вторник, 15 октября, торжественно открывает кожевенный завод в Заринске. На церемонии будет присутствовать губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Сейчас для гостей мероприятия проводится экскурсия по новому производству, сообщает корреспондент amic.ru. В ходе прогулки по заводу желающие ознакомились с ассортиментом продукции, которую планируют выпускать, а также со всеми этапами ее производства.
Кроме того, гости имели возможность оценить оснащенность современным оборудованием, комплекс очистных сооружений, высокую степень автоматизации, что гарантирует производство экологически безопасной продукции без ущерба для окружающей среды.
Напомним, инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов – 100 тыс. кв. м в месяц. На предприятии будут трудиться около 200 человек. За последние 20 лет подобные проекты в России не осуществлялись.
Изначально предприятие планировали запустить не позднее августа 2017 года, затем – к концу 2018 года. Сроки несколько раз откладывались. Руководство "Русской кожи" объясняло задержки сложностью проектных работ, продолжительностью монтажа вспомогательных систем, а также климатическими условиями Алтайского края.
Современный кожевенный завод был построен фактически за два года с момента прохождения госэкспертизы проекта и получения разрешения на строительство. Производство отвечает всем международным стандартам в области экологии, энергоэффективности и производительности труда. Завод оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, а также системами автоматизации. Логистика поставок с завода позволит не только сократить затраты по обеспечению кожевенными материалами фабрик Сибирского федерального округа, но и благодаря сокращению транспортного плеча и сроков поставки продукции повысить конкурентоспособность на рынках Юго-Восточной Азии.
Комментарии
Инвестиции в проект составили 2,1 млрд. рублей Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов — 100 000 тыс. кв. м. в месяц.
не поверю, что Павловский ДОК дешевле вышел