Молодой бийчанин насмерть сбил женщину и расплакался на месте ДТП

26-летний водитель в Бийске сбил женщину на пешеходном переходе.
Инцидент произошел поздно вечером 14 октября на улице Красноармейской, в районе дома № 43. Очевидцы рассказывают, что иномарка ехала со скоростью 80-100 км/ч, при том, что на данном участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 40 км/ч.
Перед пешеходным переходом водитель не сбросил скорость и насмерть сбил женщину 1958 года рождения. Потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.
В сообществе "Инцидент Бийск" очевидцы рассказали, что после случившегося мужчина был в шоке. На месте происшествия он заплакал.
Бийчане отметили, что на улице, где произошла трагедия, очень плохое освещение, что делает обстановку на дороге в темное время суток особенно опасной.
Комментарии
иномарка ехала со скоростью 80-100 км/ч, при том, что на данном участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 40 км/ч
Ну вот зачем?
иномарка ехала со скоростью 80-100 км/ч
А он не видел, что освещение тут плохое? Он и в тумане так бы пер? Женщину жалко и даже его жалко, но зачем так нестись?
Бийчане отметили, что на улице, где произошла трагедия, очень плохое освещение, что делает обстановку на дороге в темное время суток особенно опасной.
Чего?????? Ненормальные что ли? Знак 40!!!! Это во-первых, во - вторых это НОЧЬ!!!!!!
Расплакался он . Головой надо думать, а не только в неё жрать!!!
Он ехал 80-100 км/ч, потому что дорога позволяла ему это делать, не смотря на знаки и проч.. Конечно формально виноват водитель, НО это и формальный подход к организации автомобильного движения. На данный момент разработано множество способов успокоения трафика, но российские чиновники предпочитают ограничиваться формальной установкой знака. К уголовной ответственности в данном случае необходимо привлечь кроме водителя и людей отвечающих за организацию движения на данном участке дороге, коммунальщиков которые не следят за исправностью и качеством работы системы освещения, они все внесли "посильный вклад" в эту трагедию.
если бы он ехал 40 км/ч, то был бы виноват организатор движения, коммунальщик, который не закрутил лампочку. но тут взрослый человек ехал 80-100км/ч и никто кроме него не виноват
Да, при 40 км в час отмазка аборигена проканала бы, а так это бла-бла-бла провокатора
Плакал, марка жалко?
15.10.2019 13:51
гiсть
Водитель был бы виноват и при 40 км/ч. Вины с него никто не снимает в любом случае.
15.10.2019 13:56
гость
Никакая "отмазка" тебе не поможет если ты насмерть собьешь человека на пешеходном переходе, даже на скорости в 40 км/ч. Если ты конечно не Дроздов.
15.10.2019 14:06
АБОРИГЕН
Ну так и я про то же, ты же отмазку вбросил, чтобы попровоцировать. Но не соглашусь, что уж совсем не поможет, если ты ничего не нарушал, во-первых, последствия будут иные, во-вторых, наказание иным, так что твоя отмазка определенный смысл будет иметь
15.10.2019 14:24
гость
Труп есть труп и влепят тебе именно за труп. Никто не будет разбираться на 5 км/ч ты превышал или на 30.
Когда плохое освещение или плохо видно дорогу (туман, дождь и т.д.), то не смотрю что знак 40, могу ехать и 20 и мне не важно, что думают другие "лихачи"... Куда гнать если нихрена не видно???
15.10.2019 15:07
- гость -
Это похвально, но не показательно и не влияет на снижение общей смертности на дорогах. Всё определяет систематическая и вдумчивая работа ведомств отвечающих за безопасность дорожного движения а не индивидуальные особенности и предпочтения.
15.10.2019 15:20
АБОРИГЕН
систематическая и вдумчивая работа ведомств отвечающих за безопасность дорожного движения может быть офигительная, но она сведёт на нет если ехать со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь и считаешь, что впереди там дальше нифига не помешает.