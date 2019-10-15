Вместо ток-шоу на НТВ россиянам показали порно

Жителям Новомичуринска Рязанской области вместо шоу "Место встречи" на НТВ показали порно, сообщает РИА "Новости".
Местный житель рассказал, что фильм в эфире длился около часа. Все это время он пытался объяснить директору местной компании-провайдера, что в эфире телеканала идет совсем не то, что должно идти, однако мужчине не поверили.
Генеральный директор компании "ТелеМаг" объяснил, что непристойное видео появилось в эфире из-за технического сбоя. В это время в местной кабельной сети проходили ремонтные работы. Один из сотрудников подключил к каналу НТВ не тот кабель. Гендиректор отметил, что фильм в эфире был всего 15 минут.
Комментарии
Вот удача
рейтинг провайдера вырос, давление у пенсионеров снизилось. одна только польза... ))
А "место встречи" тоже порнография только для конченых извращенцев.
15 минут порно и быстрый возврат к жесткому хардкору.
Один из сотрудников подключил к каналу НТВ не тот кабель...
Детский лепет.Не верю...
Подобное было возможно сто лет назад на телефонных станциях с барышнями,осуществлявшими коммутацию аппаратов абонентов вручную.
Повезло так повезло!
Тараканы замкнули.
НТВ даже видео на своем сайте не может выложить, чтобы оно не тормозило через каждые 5 сек. Так что верю.