Турнир по шахматам для финансовых организаций пройдет в Барнауле

Турнир по шахматам среди организаций из финансовых сфер пройдет 19 октября в Барнауле. Мероприятие станет частью празднования Дней шахмат в Алтайском крае. В течение трех дней – с 18 по 20 октября – в различных городах и районах региона состоятся самые разные шахматные соревнования и мероприятия. Организаторы приглашают всех любителей интеллектуального вида спорта принять участие в этих турнирах.
К участию на турнир допускаются все команды, состоящие из сотрудников финансовых организаций Алтайского края. Состав команд – не более трех человек, вне зависимости от пола и возраста. Заявки принимаются по электронной почте по адресу polart2001@mail.ru.
Сами соревнования пройдут 19 октября на площадке Сбербанка на проспекте Комсомольском, 106а.
Кроме того, 19 октября в Барнауле пройдет шахматный рапид-турнир "Дружба народов" с участием команд национальных диаспор. Организаторами выступили Союз армян Алтайского края и региональная федерация шахмат.
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