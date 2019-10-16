Нежный октябрь: солнечная фотопрогулка вдоль обмелевшей Оби

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Первая половина осени в этом году порадовала нас рекордным количеством теплых дней. В некоторые дни было настолько жарко, что впору было отправляться на пляж. Что и делали барнаульцы, выбирая место для отдыха.
Прогуляться среди желтой листвы вблизи Оби решила и наш фотокорреспондент. Умиротворяющая атмосфера золотой осени в фоторепортаже amic.ru.
Комментарии
Барнаульцы молодцы, радуются не поездке заграницу или куда-то на отдых, а простым вещам - коту, песку, ракушке.
16.10.2019 07:56
петух с докучаево
коту, песку, ракушке.
И конечно же петуху...))