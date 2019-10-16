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Нежный октябрь: солнечная фотопрогулка вдоль обмелевшей Оби

, ИА "Амител"
Осень в этом году порадовала нас небывалым теплом

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая половина осени в этом году порадовала нас рекордным количеством теплых дней. В некоторые дни было настолько жарко, что впору было отправляться на пляж. Что и делали барнаульцы, выбирая место для отдыха.

Прогуляться среди желтой листвы вблизи Оби решила и наш фотокорреспондент. Умиротворяющая атмосфера золотой осени в фоторепортаже amic.ru.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

16.10.2019 07:56
петух с докучаево

Барнаульцы молодцы, радуются не поездке заграницу или куда-то на отдых, а простым вещам - коту, песку, ракушке.

16.10.2019 09:05
- гость -

16.10.2019 07:56
петух с докучаево

коту, песку, ракушке.

И конечно же петуху...))

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