Нагрузка на бизнес и тарифы для граждан подскочат из-за одной налоговой поправки

Борис Трофимов, глава комитета по местному самоуправлению АКЗС, 14 октября обратился к губернатору с горячей просьбой создать рабочую группу по вопросу изменений в налоговой нагрузке на бизнес. Недавняя федеральная поправка рискует в разы увеличить один из платежей предприятий, а затем – привести к росту тарифов для граждан.
В сентябре федеральные власти приняли пакет поправок в Налоговый кодекс. Одна из них внесена в п. 4 ст 378.2, согласно которой теперь налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости будут облагаться "иные объекты" юрлиц. Это значит, что теперь бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости на абсолютно все объекты, стоящие у него на учете.
Раньше юрлица платили по кадастровой стоимости за торговые и деловые центры, а также за принадлежащее им жилье. Эти объекты входили в специальный перечень, который ежегодно утверждал регион. Теперь этот перечень, по сути, теряет смысл, потому что после внесения поправок предприятиям придется платить налог по кадастровой стоимости за все.
Есть важный нюанс: чтобы порядок заработал, регион должен принять свой закон, писал РБК.
"Наш крупный бизнес когда-то поставил такие объекты на учет. Это склады, линейные объекты: трубопроводы, сети и т. д. Но налогообложение шло не по кадастровой стоимости. Сейчас все меняется, и для бизнеса это очень большие затраты. Причем пострадают прежде всего добросовестные предприятия, которые ставили эти объекты на учет", – объяснил Борис Трофимов amic.ru.
Ставки будет определять муниципалитет. Напомним, недавно Барнаульская и Бийская гордумы установили новые ставки по налогу на имущество физлиц, которые начнут действовать с 2020 года и применяться по-новому – исходя из кадастровой стоимости объектов. Так вот для торговых и бизнес-центров ставка в Барнауле составит 2%, а для иных объектов – 0,5%. Какие ставки применят к иным объектам предприятий, пока не ясно.
По словам Павла Нестерова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, для большинства предприятий этот платеж вырастет в разы.
Но опасность большего масштаба кроется в том, что под новый налог попадут все сети, а это значит, что электро-, теплоэнергетики, газовики включат возросшие расходы в тариф. "Вот об этом надо обязательно говорить", – считает Нестеров.
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