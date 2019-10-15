Сборная России с алтайским волейболистом выиграла решающий матч в Японии

Сборная России с алтайским волейболистом в составе выиграла заключительный матч в Японии.
Розыгрыш Кубка мира среди мужских команд состоялся в трех городах Страны восходящего солнца – Фукуоке, Нагано и Хиросиме. В турнире участвовали 12 сильнейших сборных мира.
15 октября в заключительном поединке россияне уверенно обыграли сборную Туниса с результатом 3:0. Счет по партиям – 25:16, 25:16, 25:15.
Таким образом, россияне, которые играли в Японии экспериментальным составом, заняли 6-е место. Победителем Кубка мира стала сборная Бразилии.
Экс-игрок барнаульского "Университета" Федор Воронков выходил на площадку во всех партиях и набрал девять очков. В 2018 году он дебютировал в национальной команде. С 2016 года играет в Суперлиге за "Нову" (Новокуйбышевск).
Комментарии
Ну ведь могу, если захотят!
Все решающие матчи уже проиграны.
С таким составом ловить нечего.
"Ну ведь могу, если захотят!"
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Проигрыш Австралии это дно.
Если бы проиграли Тунису - пробили бы дно.
Итальянцы, бывшие чемпионы мира, тоже дно - остались без медалей.