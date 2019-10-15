Российским космонавтам на МКС "приказали" бегать на сломанной беговой дорожке

Космонавтам на Международной космической станции посоветовали пользоваться российской беговой дорожкой, несмотря на поврежденное полотно, сообщает РИА "Новости".
В понедельник, 14 октября, космонавт Александр Скворцов сообщил Центру управления полетами о том, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно.
"Специалисты решили, что можно пользоваться беговой дорожкой. С подобными повреждениями ее уже эксплуатировали. Так что бегайте и наблюдайте за полотном", – ответили космонавтам в ЦУЦе.
Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки – российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2 – в модуле Tranquility.
Ранее сообщалось, что полотно на дорожке БД-2 было уже не на гарантии, так как доставили ее на МКС в 2013 году.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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