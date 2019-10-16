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Интернет – жизнь. Tele2 улучшает качество сети в торговых центрах и маленьких селах

, ИА "Амител"
Зона покрытия Tele2 в Алтайском крае составляет 75%

Устранение белых пятен покрытия связи, установка оборудования в торговых центрах Барнаула и улучшение финансовых показателей – такие задачи стоят перед алтайским филиалом компании Tele2 на ближайшие несколько лет. Накануне Роман Князев, новый директор мобильного оператора в регионе, рассказал о перспективах развития мобильных технологий в Алтайском крае.

Белых пятен не останется

Больше половины всех мобильных устройств в регионе поддерживают сети 4G. На данный момент – это самый современный формат мобильной связи, вышедший в массы. Его популярность и востребованность растет ежемесячно. Поэтому Tele2 активно работает над развитием 4G, расширяя покрытие и увеличивая скорость передачи данных. Это касается не только крупных городов, но и отдаленных районов региона.

Только с начала 2019 года 4G-интернет Tele2 появился в 30 поселках Алтайского края, популярных местах летнего отдыха, в коттеджных поселках и садоводствах в пригороде Барнаула. Однако территории, где сеть не ловит, все еще остаются.

"У нас есть технологии, которые эффективно вычисляют белые пятна. Техническая служба постоянно проводит тесты, выезжает с оборудованием, анализирует качество связи. Мы будем изучать проблемные места и закрывать их", – рассказал Роман Князев.

Белыми пятнами в Алтайском крае можно назвать дороги федерального и регионального значения. В этом году Tele2 увеличила число базовых станций 3G и 4G на трассах Барнаул – Новосибирск, Барнаул – Бийск, Бийск – Горно-Алтайск. Качество связи и интернета на этих участках выросло.

"Мы используем аналитику "больших данных", которая показывает, что строительство сетей должно идти не просто по географическим координатам. Наши специалисты исследуют, куда перемещаются, например, жители Бийска, где они бывают. В этом случае мы внедряем кластерную модель стройки, когда мы инвестируем в определенный район или территорию и строим там качественную сеть", – добавляет директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Дмитрий Кромский.

Закрывать сети 3G в компании пока не намерены. По словам Кромского, через несколько лет жители края сами откажутся от устройств, поддерживающих это поколение связи.

В ТРЦ интернет будет летать

До сих пор низкое качество связи встречается во многих торгово-развлекательных центрах Барнаула. Мобильные устройства посетителей ТРЦ не могут принять сигнал от уличной базовой станции. Специалисты объясняют это особенностями конструкции ТРЦ – много металла и стекла, которые сильно экранируют маломощный сотовый сигнал. Чтобы улучшить качество сигнала, Tele2 планирует установить базовые станции внутри здания. Такое оборудование уже есть в ТРЦ "Пионер", а до конца года появится в ТРЦ "Европа" и "Алтай".

"На каждом этаже этих торговых центров будет установлено специальное оборудование, и скорость интернета вырастет в разы", – пообещал Дмитрий Кромский.

SIM-карта для пылесоса

На Петербургском международном экономическом форуме компания Tele2 успешно испытала технологию 5G и даже уже запустила сеть в пилотной зоне в Москве. В Алтайском крае спроса на пятое поколение сети пока нет, но специалисты компании предполагают, что он возникнет через 3-5 лет.

"Технология 5G уже есть, ее тестируют, анализируют, дорабатывают. "Дорожная карта" правительства страны предполагает, что в 2021 году 5G запустят в первых пяти городах-миллионниках, в 2024 году – в десяти городах, потом подключат к ней все остальные населенные пункты. Но, думаю, что спрос на нее в Алтайском крае возникнет не раньше, чем через несколько лет", – отмечает Дмитрий.

Специалисты Tele2 считают, что регион скоро захватит новый тренд: увеличение количества SIM-карт на одного пользователя.

"SIM-карты будут в телефоне, часах, телевизоре, счетчике, пылесосе, автомобиле, системе "умный дом", управлять которыми можно со смартфона. Этот тренд уже развивается в мире и скоро дойдет до нас", – добавляет Дмитрий Кромский.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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