Пользователи Сети вычислили нового возлюбленного Ольги Бузовой

Пользователи Сети предположили, кто мог стать новым возлюбленным Ольги Бузовой.
Поклонники предполагают, что артистка состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном, который снялся в ее клипе на песню "Лайкер".
Внимательные пользователи отметили одинаковые татуировки на руках молодых людей и их частые появления на публике в одинаковой одежде.
Блогер не стал скрывать, что познакомился с Бузовой до съемок в клипе. Информацию о своем романе с Ольгой он не подтвердил, но и не опроверг.
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