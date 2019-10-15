Трамвай протаранил "буханку" на путях в Барнауле

Трамвай протаранил УАЗ на пересечении улицы Малахова и проспекта Космонавтов в Барнауле.
Движение трамваев по проспекту Космонавтов заблокировано, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул". На путях собирается большая пробка.
Также затруднено автомобильное движение. Переезд на трамвайных путях на улице Малахова полностью перекрыт трамваем.
Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Восстание машин? Бунт трамваев? Магнитное поле вроде спокойное.
Магнитные бури в октябре 2019 года и неблагоприятные дни по графику
Дни магнитных бурь, мощностью в 2-3 балла — 2, 4, 5, 10, 12 — 15, 27 октября. Предельно осторожными следует быть гипертоникам, сердечникам, диабетикам. Необходимо снизить физические нагрузки, особенно на сердце и сосуды.
Думаю,на них и свесят всю вину.Ну,не водители же виноваты.
Петряшин сегодня поседеет еще сильнее...
план выполняют
у злых трамвайщиц объявлено соревнования. кто больше выбъет авто.
15.10.2019 14:41
Ируся
Значит, Яндекс с магнитным полем наврал. Никому нельзя верить.
кто за Петряшин?
Прямо не покидает ощущение назревающей заказухи против электротранспорта.
А вторая буханка-близнец готовится?
Ну вот, трамваю прицеп красить...
Анекдот:
На дорогах такой беспредел творится, аж страшно права покупать!
аж страшно права покупать! ага, я вот всегда зажмурившись веду машину, страсть что вокруг творится!