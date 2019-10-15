АлтГУ вошел в топ-30 вузов России в одном из ведущих мировых рейтингов

Сегодня, 15 октября 2019 года, британская компания Quacquarelli Symonds (QS)* обнародовала результаты всемирно признанного рейтинга "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия"*.
В опубликованной части представлены 350 университетов мира, в том числе 105 лучших вузов России.
У опорного Алтайского государственного университета 142-я позиция в общем рейтинге и 28-я – среди вузов России. АлтГУ расположился в рейтинге среди группы участников федерального проекта глобальной конкурентоспособности "5-100" – Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, Сибирского федерального университета и Южно-уральского государственного национально-исследовательского университета, опередив при этом 11 национальных исследовательских и 5 федеральных вузов России.
Экспертная оценка опирается на результаты опросов представителей академического и бизнес-сообществ. Учитывались также данные о соотношении преподавателей и студентов, количестве научных публикаций, индексах цитируемости, доле докторов наук в штате вуза, количестве иностранных преподавателей и иностранных студентов.
QS ежегодно публикует списки лучших высших учебных заведений как всего мира, так и отдельных государств и экономических регионов. Ее рейтинги признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с Academic Ranking of World Universities* и The Times Higher Education World University Rankings*.
*Коакорелли Саймондс (КьюЭс), КьюЭс Юнивесити Рэнкингс, Экэдемик Рэнкинг оф Уорлд Юнивеситис, Зе Таймс Хайер Эдьюкейшен Уорлд Юнивесити Рэнкингс – прим. ред.
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