Водитель с чужими документами вышвырнул женщину с ребенком из машины в Новосибирске

Водитель такси, работающий по чужим документам, вышвырнул из такси жительницу Новосибирска с двухлетним ребенком, сообщает РИА "Новости".
Агрессивному мужчине не понравилось то, что пассажирка стала задавать ему неудобные вопросы.
"В 9:20 примерно я вызвала Gett-такси и в 9:35 уже ехала в нем с ребенком двух лет. Обычно я проверяю, чтобы номер машины, марка и водитель совпадали. В этот раз проверила только марку и номер, торопилась. Уже во время поездки я поняла, что водитель приехал не тот, что заявлен в карточке. Меня это напугало, и я начала задавать водителю вопросы", – пояснила потерпевшая.
В полиции рассказали, что к ним поступило заявление от 33-летней жительницы Новосибирска, которая сообщила, что водитель силой высадил ее и ребенка из автомобиля.
"Он вытащил меня, выбросил мои вещи и быстро уехал, потому что на крик набежали люди. Все произошло быстро, буквально в минуты. У меня болит затылок, но я не помню ударов. Я пыталась отобрать ребенка и не чувствовала их. Заявление в полицию я написала. Он не числится в этом такси. Он приехал под карточкой другого водителя. Он вообще неизвестно кто. Это самое страшное", – поделилась эмоциями женщина.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". Собственную проверку также начал СК по региону.
Комментарии
яжематерей сейчас просто не вожу