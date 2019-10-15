Гравюру Сальвадора Дали украли из галереи Сан-Франциско

Неизвестный выкрал гравюру Сальвадора Дали "Горящий жираф" из галереи в Сан-Франциско, сообщают "РИА Новости".
Гравюра не тождественна одноименной картине, написанной маслом. Она имеет ряд оттисков, так что этот экземпляр не единственный в мире. Тем не менее, оттисков не много и все они пронумерованы. Стоимость такой работы может достигать 20 тысяч долларов США.
Вора запечатлели многие камеры видеонаблюдения, хотя сам момент кражи на запись не попал. Мужчина зашел в частную галерею, взял в руки работу и ушел. Кража длилась всего половину минуты.
Директор галереи рассказал, что эта гравюра широко известна миру, а значит просто так продать ее не получится.
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