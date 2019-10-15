В Барнауле появится тематический парк на Аллее ветеранов

На днях в администрации Барнаула состоялось очередное заседание Градостроительного совета, на котором был одобрен проект тематического парка, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Тематический парк с помещениями административно-бытового назначения хотят построить на проспекте Ленина, 152д. Напомним, территория расположена слева от здания ДК "Трансмаш" (справа от него находится парк "Солнечный ветер"). Заказчиком выступает арендатор земельного участка – ООО "Алтай-Парк Холдинг".
В проекте запланировано современное оформление входа, аллеи ветеранов, беседок для отдыха, веревочных трасс, тренажеров и прочих спортивно-развлекательных территорий. При этом тематический парк и экстрим-парк будут разделены на разные зоны.
Совет решил одобрить эту концепцию, но при условии следующих доработок: отобразить красные линии, показать существующее и планируемое ограждение, по возможности исключить отдельную трассу для скандинавской ходьбы с ее пешеходными дорожками, а также разместить велодорожки для детей, исключив пересечение с пешеходными.
Комментарии
Велодорожки нужны. Но где прогуливаться мамочкам с колясками. Детишкам с самокатами и на роликах. Люди до 15 лет тоже люди, имеют права на досуг.