Порядок работы скорой помощи могут изменить в России

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому врачи скорой помощи смогут оказывать помощь больному без его согласия, сообщает РИА "Новости".
Врачам не обязательно будет получать письменное разрешение, если их действия одобрит старший врач.
Если законопроект примут, то в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.
Отмечается, что у работников скорой медицинской помощи появится возможность своевременно оказывать помощь в связи с неспособностью гражданина выразить свою волю.
Комментарии
конечно это нужно принять иначе никак и главное платную скорую не забыли бы наши власти хватит работать на статистику пора на народ работать
Как показывает практика, чаще их приходиться уговаривать оказать , ту самую помощь
Министр кадры нашёл?