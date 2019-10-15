Контрабандисты пытались вывезти с Алтая шестерых соколов в клетчатой сумке

Задержали контрабандистов / Фото: пограничное управление ФСБ РФ по Алтайскому краю
Пограничники задержали в Алтайском крае контрабандистов, которые пытались вывезти в Казахстан соколов сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ, пишет "Алтайская правда".
Шестерых редких птиц перевозили в плохих условиях, из-за чего один сокол погиб, рассказали в пресс-центре пограничного управления ФСБ РФ по региону.
Остальные краснокнижные соколы находились в крайне критическом состоянии. Сапсанов оперативно доставили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным. Сейчас здоровью птиц ничего не угрожает.
"Ущерб, который контрабандисты причинили государству, составил около четырех миллионов рублей", — отметили в ведомстве.
Задержаны гражданин одной из стран Центральной Азии и его пособник из России. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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