Штормовой ветер придет в Алтайский край 16 октября

Ветер начнет усиливаться уже вечером 15 октября. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. 16 октября в крае температура воздуха составит +11, +16 градусов. Синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре. В некоторых районах края порывы могут достигать 27 метров в секунду.
Напомним, что в МЧС предупреждали жителей края о сильном порывистом ветре в начале недели.
Кроме того, с 15 по 18 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Необходимо помнить, что при сильном ветре огонь распространяется еще быстрее.
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Поэтому опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы.
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