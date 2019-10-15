Подросток в Алтайском крае ограбил учителя

16-летний подросток признан виновным краже денег с чужого банковского счета, сообщает СК по Алтайскому краю.
Установлено, что несовершеннолетний, находясь на одной из улиц села в Новичихинском районе, нашел сотовый телефон, абонентский номер которого был связан со счетом банковской карты. При помощи СМС-сообщения он перевел со счета преподавателя на свой счет 4 тысячи рублей.
Несовершеннолетний в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал полностью. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей, сообщили в СК.
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