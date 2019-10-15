Житель Камня-на-Оби хотел напугать оппонента ружьем и случайно подстрелил его

34-летний житель Камня-на-Оби обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает следком по региону.
В августе 2019 года в одном из районов Камня-на-Оби между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. Обвиняемый достал из багажника автомобиля ружье и два раза выстрелил в сторону оппонента. 35-летний пострадавший был госпитализирован.
В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на причинение вреда здоровью у него не было, а думал лишь напугать его.
Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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