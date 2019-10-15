Участница скандального шоу "Беременна в 16" рассказала о выдумках телевизионщиков

Участница проекта "Беременна в 16" Ангелина Акпарсова рассказала, что некоторые моменты в передаче являются выдуманными, сообщает lenta.ru.
По словам Ангелины, продюсеры вышли на нее через сообщества для мам в социальных сетях. Они написали большое письмо с приглашением в проект.
Девушка призналась, что не все сцены в шоу были реальными.
"Каких-то нюансов сценария я не знала. Из-за этого в шоу я оказалась меркантильной особой", — подчеркнула Акпарсова. Например, в шоу говорилось, что что у молодого человека Ангелины есть жена, но на самом деле он не был женат.
Сейчас участница шоу растит дочь Марьяну. Деньги она получает за ребенка, а также продает рекламу в Instagram.
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