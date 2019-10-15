Эксперт рассказал, сколько половых партнеров меняют россияне до брака

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал о том, сколько половых партнеров имеют россияне до вступления в брак, пишет РИА "Новости".
"Если у женщин до брака в среднем один-два половых партнера, то у мужчин – шесть-восемь", – сказал Аполихин.
Эксперт предупредил, что частая смена партнеров может стать причиной инфекций и различных заболеваний, которые приводят к бесплодию.
Он уточнил, что от первого сексуального опыта до вступления в брак обычно проходит 10 лет.
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