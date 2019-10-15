Ученые выяснили, что фастфуд негативно влияет на мужское здоровье

Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что всего один гамбургер может снизить выработку тестостерона на 25%, сообщает ТАСС.
Исследователи отмечают, что особенно вреден фастфуд для тех, у кого уже есть лишний вес. "Быстрая еда" нарушает работу органов внутренней секреции и может приводить к недостатку мужских половых гормонов, в частности тестостерона, и снижению детородной функции. Из-за богатых солью и жирами блюд выработка тестостерона в крови снижается на четыре часа.
"Снижение уровня тестостерона в сыворотке крови (на 25% от исходного уровня), вероятно, будет значимым для пожилых мужчин, организм которых выделяет меньше гормона из-за возраста, а также для тех представителей сильного пола, кто имеет лишний вес", – рассказал один из авторов исследования.
Если употреблять фастфуд каждый день, то снижение выработки тестостерона будет постоянным. Это приведет к проблемам со здоровьем и набору лишнего веса.
"Наши результаты показывают, что мужчины должны минимизировать потребление жиров и избегать перекусов между приемами пищи, чтобы оптимизировать свой гормональный фон", – отметил специалист.
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