День шахмат с размахом отметят в школах Алтайского края

С 18 по 20 октября года в школах Алтайского края пройдет День шахмат. Организаторами праздника выступают Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края и краевой шахматный клуб. В прошлом году в мероприятиях приняло участие более 70 тысяч ребят.
В школах региона будут организованы большие шахматные праздники, в программе которых проведение торжественных линеек, викторин, классных часов, конкурсов рисунков и плакатов, КВН, квестов, игр-путешествий, театрализованных представлений, а также сеансов одновременной игры с представителями органов местного самоуправления или профессиональными шахматистами, проживающими в микрорайоне образовательной организации. В школьных библиотечно-информационных центрах пройдут выставки литературы. Многие образовательные организации проведут школьный этап краевых соревнований по шахматам "Белая ладья".
Кроме того, 19 октября в Барнауле состоится шахматный рапид-турнир "Дружба народов" с участием команд национальных диаспор. Организаторами выступили Союз армян Алтайского края и региональная федерация шахмат.
Комментарии
День шахмат с размахом отметят в школах
с блэкджеком и ...? )))