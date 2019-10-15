Кожу генетически модифицированной свиньи впервые пересадили человеку

Пациенту с ожогом впервые пересадили кожу генетически модифицированной свиньи в Массачусетской многопрофильной больнице, сообщает "МК".
Животное было изменено на генетическом уровне так, чтобы его кожа не вызывала отторжение у человека. Отмечается, что эксперимент прошел успешно и пересаженную кожу позднее удалили, чтобы продолжить лечение.
Авторы эксперимента утверждают, что в дальнейшем подобная кожа будет использоваться только в качестве "заплатки" на время. Это позволит защитить организм человека от кровопотери и других опасных последствий травм, пока в лаборатории не будет выращен новый кусок кожи или ее синтетический эквивалент.
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