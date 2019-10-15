Известную фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в Москве

Олимпийскую чемпионку 2006 года по фигурному катанию Татьяну Тотьмянину экстренно прооперировали в московской клинике, сообщают "Известия".
Об этом сообщила пиар-менеджер Алексея Ягудина, супруга спортсменки. Она подтвердила, что фигуристка находится в клинике, но от дальнейших комментариев отказалась.
"Если Татьяна решит сделать комментарий, мы обязательно его опубликуем, в первую очередь в ее Instagram", – сказала PR-менеджер.
Некоторые СМИ предполагают, что спортсменке могли вырезать желчный пузырь из-за появления в нем новообразования, но официального подтверждения этой информации нет.
37-летняя Тотьмянина выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года в соревнованиях спортивных пар. С февраля 2016-го официально замужем за Алексеем Ягудиным.
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