Из тюрьмы домой на пару недель: алтайские заключенные стали чаще уходить в отпуск

Алтайские заключенные стали ходить в отпуск гораздо чаще. В 2019 году дома побывали 19 осужденных. Это на 13 больше, чем в прошлом году, рассказал на пресс-конференции 15 октября начальник УФСИН России по Алтайскому краю, генерал-майор Валерий Усачев. Он также объяснил, что на отпуск могут рассчитывать лишь те, кто работает и у кого есть семьи.

Глава ведомства подчеркнул, что это данные по итогам первых девяти месяцев 2019 года, поэтому "счастливчиков" до конца года будет еще больше.

"Мы стали предоставлять заключенным отпуска в прошлом году. Но если тогда мы отпустили всего шесть человек, то за 9 месяцев 2019 года в отпуске побывало уже 19 заключенных. В основном это те, кто работал или принимал участие в культурно-массовой жизни колонии. Одна осужденная из КП-7 даже успела побывать в отпуске дважды: и в прошлом году, и в этом. Никаких моментов неприбытия у нас не возникало, все возвращаются вовремя", – рассказал Усачев.

Он отметил, что отпуск могут получить те арестанты, у которых есть семьи. Еще одно важное требование для предоставления отпуска – заключенный должен работать.

"Мы работаем с членами семьи, чтобы они контролировали поведение заключенного. Чтобы он не просто вышел, пропал, загулял и мы его не нашли. Должно быть не только наказание, но и стимулирование. Люди, которые находятся в местах лишения свободы, начинают понимать: кто работает, тот и отдыхает", – добавил глава УФСИН.

Еще восемь заключенных в Алтайском крае, которые имеют несовершеннолетних детей, выезжали на длительные свидания. В прошлом году таких было лишь двое.

Валерий Усачев пояснил, что перед тем как предоставить заключенному отпуск, его личное дело тщательно изучают. Домой отпускают тех, кто уже отсидел большую часть своего срока.

Сейчас в Алтайском крае 14 исправительных учреждений, в которых содержится 10 300 человек. На учете в уголовно-исполнительной инспекции состоит более 12 500 человек.