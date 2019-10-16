Журналист BBC назвал борщ орудием русской пропаганды

Журналист BBC Эндрю Эванс назвал борщ орудием российской военной пропаганды, сообщают "Известия".
Его возмутил твит, опубликованный в одном из сообществ, который, по мнению журналиста, принадлежит МИД России. В тексте говорилось, что борщ – исконно русское блюдо, что задело чувства украинцев, считает Эванс.
"Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года", – высказался он.
Один из лондонских аналитиков поддержал журналиста. Он сказал, что данный пост является "попыткой Москвы присвоить чужие ценности".
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да уж