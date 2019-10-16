Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева не явилась в суд после ее задержания с наркотиками, сообщает Пятый канал.
Николай Борисов, бывший супруг актрисы, объяснил ее неявку возможными проблемами со здоровьем.
"Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте", – сказал Борисов.
Из-за отсутствия Бочкаревой слушание административного дела было перенесено.
Напомним, что 28 сентября в Москве Наталью Бочкареву остановили сотрудники ДПС из-за подозрительного поведения. Оказалось, что она провозит с собой наркотики.
Комментарии
"Может быть, это связано с тем, что все собрались?..."
А должно быть двое? Она и судья?
Наталья Бочкарева не явилась в суд по делу о наркотиках
Из-за отсутствия Бочкаревой слушание административного дела было перенесено.
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А что звездам так можно????
Наркота, неявка в суд и всего лишь административка?!