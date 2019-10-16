Синоптики прогнозируют похолодание и штормовой ветер в Алтайском крае

В Алтайском крае к середине недели похолодает, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
16 октября на большей части территории пройдут дожди (в предгорьях – ливни). Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +11…+16 градусов (в Барнауле – от +12 до +14 градусов), а в последующие дни будет показывать еще более низкие значения. Так, в четверг температура днем составит +7…+12°C, в пятницу +3…+8°C.
Ночи будут холодными. В ночь на 17 октября прогнозируется температура от +2°C до +7°C (на северо-западе – до -3°C), а на 18 октября – от 0°C до -5°C.
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