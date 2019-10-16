Психолог рассказала, чего детям следует опасаться в социальных сетях

При общении в соцсетях нельзя переходить границы личной жизни – дети не должны рассказывать незнакомцам слишком много о себе, а родителям не нужно слишком сильно контролировать своего ребенка, пишет Nation News.

"Ребенку очень важно объяснить, чтобы он не рассказывал, куда он ходит, где учится, не раскрывал детали своего расписания", – пояснила детский психолог Елена Лосева.

Она напомнила, что сегодня многие подростки, желающие прославиться, заводят собственные каналы на различных интернет-платформах, где раскрывают детали своей жизни. Такое поведение является потенциально опасным, поскольку любую информацию о человеке злоумышленники могут использовать в своих целях.

"Соцсети сегодня стали неотъемлемой частью жизни, и запретить ими пользоваться подросткам невозможно. Соответственно, самый очевидный выход – учить детей делать это грамотно. Родители не должны требовать от детей, чтобы те давали им читать свою переписку. Ко всему нужно подходить разумно, иначе ребенок закроется, и вы потеряете с ним контакт", – убеждена Лосева.

Психолог напомнила, что ребенок должен знать, о чем обязательно нужно сообщать родителям. Например, если его так называемый интернет-друг предлагает куда-то вместе пойти, что-то купить или сделать.

"Хочу сказать, что десять лет – это как раз тот возраст, когда родители чаще всего теряют контакт с ребенком. Он мягко вступает в подростковый период, и начинаются первые "звоночки". Родители по привычке, как за маленьким, ужесточают контроль, а в результате связь теряется. И когда возникает опасность, ребенок боится об этом сообщить родителям. Нужно объяснить ему, что в Сети тоже реальный мир, и там существует много опасностей. Необходимо развивать сферу ответственности ребенка. Он должен понимать, в каких сообществах можно участвовать, а в каких нет. Уже известны случаи, когда подростков задерживали за экстремизм, потому что они репостили запрещенные вещи", – напомнила психолог.

По ее словам, родители должны помочь ребенку понять, что в соцсетях есть много полезного и интересного, в том числе образовательного контента, а не только развлекательного, пошлых шуточек и мемов.

Ранее в Общественной палате предложили включить курс информационной безопасности в школьную программу. Соответствующее письмо в Минпросвещения направит комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

В письме указывается, что было проведено исследование киберугроз, с которыми сталкиваются подростки в Сети. Результаты показывают, что за год количество случаев травли в интернете выросло в три раза.