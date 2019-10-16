Огромная пробка образовалась утром в центре Барнаула из-за ДТП

Пробка образовалась в Барнауле из-за ДТП на проспекте Красноармейском в среду утром, 16 октября.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", сейчас длина затора составляет почти 1,7 километра – от улицы Молодежной до улицы Никитина. Также пробка на примыкающей к Красноармейскому улице Папанинцев – водители не могут вклиниться в стоящий поток автомобилей.
ДТП произошло недалеко от переезда трамвайных линий, не доезжая до улицы Чкалова, в промежутке 7:30-8:00 часов утра.
Как сообщают на форуме Drom.ru, на пешеходном переходе напротив ТЦ "Первомайский" сбили человека: "Девушка на кроссовере Hyundai, под правым колесом кажется переднее колесо велосипеда — небольшой, типа подросткового. Пострадавшего нет, на асфальте следов крови не заметила. Говорят, что была машина скорой помощи, бригада долго на улице стояла".
Комментарии
раз Штрафуете нормальных водителей за агрессию, на которою их провоцируют тупые и не обладающие навыком водители, то будьте последовательны, и начинайте штрафовать затупанов за задержку трафика.
А зачем вы указали про "не доезжая до улицы Чкалова"? Там всего один переезд))
Трамваи сегодня не участвуют? Или еще не вечер? )))
раз Штрафуете нормальных водителей за агрессию, на которою их провоцируют
что это было? кого штрафуют? чего ты агрессируешь?
Еду вчера по Малахова, никого не трогаю и тут с левой полосы на меня начинает надвигаться паркетник. ДТП удалось избежать, но водятел считает, что он же включил поворотник и почему это я его не пропускаю!!!!
вы там в слове километров К пропустили
Трамваи сегодня не участвуют? Или еще не вечер?
они вчера норму выполнили, теперь не скоро
16.10.2019 08:28
- гость -
не пали контору )) илометры нужны стране ))
16.10.2019 08:26
- гость -
и? обсигналил дибила зло и хватит с него
какое счастье, не участвовать во всей этой вакханалии! Сижу дома, пью чаёк. Всем бодрого утра. Гыыы
на пешеходнике сбили кого-то - под правым колесом колесо велосипеда, кажется небольшой типа подросткового
16.10.2019 08:20
- гость -
"Затупить" может и опытный водитель и новичок, т.к. ситуации бывают разные. Просто надо быть терпимее. Если вижу, что водитель что то замешкался или задергался - приторможу, пропущу... Меня больше напрягают хамы, которые специально нарушают ПДД считая себя более важными на дороге.
16.10.2019 08:32
- гость -
Так он решил выяснить, почему его не пропустил, он же включил поворотник и по его мнению у него преимущество.
не пали контору ))
Сижу дома, пью чаёк не повод для зависти - вот если бы вы там коньячек усугубляли...
Сижу дома, пью чаёк.
а палец отставляешь? )))
Если будете плестись за всеми кто тошнит, если будете терпимее ко всем кто балалакает по телефону, ковыряется в носу на светофоре и повороте, то всегда будете в заложниках у этих дегенератов.
16.10.2019 08:48
- гость -
Точно! Хватит ЭТО терпеть! Нужно срочно что то делать: таранить-материть-морду бить!
16.10.2019 08:48
- гость -
Ясно. Будем тебя обгонять.
16.10.2019 08:48
- гость -
Вот как раз водители которых Вы перечислили, относятся к категории считающих себя важными на дороге. Им плевать на всех, он же "важная птица".
16.10.2019 08:48
- гость -
Я никогда не рвану со светофора на желтый и не вдавлю педаль газа в пол как только загорелся зеленый. Всегда (!) когда загорается зеленый, вначале окину быстро взглядом перекресток (все ли закончили маневр и не несется ли "проскакун" и начинаю движение. Занимает это секунду-две. Мое мнение, что лучше потерять секунды, чем потом день из-за аварии.
16.10.2019 09:02
- гость
У них как правило две отговорки:
1. Козыряют знанием пдд, я своей интерпретации естественно.
Таких «знатоков» обычно можно наблюдать по Лёвой полосе в Барнаул и обратно. Я же еду 90 а «торопыги» мне моргают. Ты по полосе обгона едешь, дегенерат, твоя полоса справа )))
2. Вторая отговорка - это еду как могу/умею/хочу.
Всех кто с такой философией движение не согласен записывают в неадекватные, в психи и тд.
Ты по полосе обгона едешь, дегенерат
С такими знаниями ПДД, ты точно такой же как называешь других. Перечитай значение слова "обгон".
Там давно уже пора светофор поставить! Народу идет много, студенты, школьники. И полгода - по темноте!!!! С учетом закрытия старого моста и очередной елки на пл. Сахарова это будет фактически единственная сквозная магистраль на выезд. И вот такие ЧП способны парализовать весь город! Большей пробки, чем там есть, когда пешеходы по одному друг за другом тянуться цепочкой, там уже не будет!
ну нет у нас уважения на дорогах - все считают себя королями дорог - и многие так и наклеивают на машину надпись
пойду возьму попкорн. Вечер перестаёт быть томным.
16.10.2019 09:13
- гость -
Человек неправильно выразился, ничего страшного, зачем сразу на грубость переходить.
16.10.2019 09:13
- гость -
Сам прочитай там Все вроде как на понятном для таких как ты языке
16.10.2019 09:13
- гость
Город и так Весь в пробках, потому что через каждые 300 м светофоры и переходы