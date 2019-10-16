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Огромная пробка образовалась утром в центре Барнаула из-за ДТП

, ИА "Амител"
Длина затора составила более полутора километра
Водители попали в пробку в Барнауле / Фото: amic.ru

Водители попали в пробку в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробка образовалась в Барнауле из-за ДТП на проспекте Красноармейском в среду утром, 16 октября.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", сейчас длина затора составляет почти 1,7 километра – от улицы Молодежной до улицы Никитина. Также пробка на примыкающей к Красноармейскому улице Папанинцев – водители не могут вклиниться в стоящий поток автомобилей.

ДТП произошло недалеко от переезда трамвайных линий, не доезжая до улицы Чкалова, в промежутке 7:30-8:00 часов утра.

Как сообщают на форуме Drom.ru, на пешеходном переходе напротив ТЦ "Первомайский" сбили человека: "Девушка на кроссовере Hyundai, под правым колесом кажется переднее колесо велосипеда — небольшой, типа подросткового. Пострадавшего нет, на асфальте следов крови не заметила. Говорят, что была машина скорой помощи, бригада долго на улице стояла".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.10.2019 08:20
- гость -

раз Штрафуете нормальных водителей за агрессию, на которою их провоцируют тупые и не обладающие навыком водители, то будьте последовательны, и начинайте штрафовать затупанов за задержку трафика.

16.10.2019 08:21
- гость -

А зачем вы указали про "не доезжая до улицы Чкалова"? Там всего один переезд))

16.10.2019 08:22
- гость -

Трамваи сегодня не участвуют? Или еще не вечер? )))

16.10.2019 08:24
- гость -

раз Штрафуете нормальных водителей за агрессию, на которою их провоцируют


что это было? кого штрафуют? чего ты агрессируешь?

16.10.2019 08:26
- гость -

Еду вчера по Малахова, никого не трогаю и тут с левой полосы на меня начинает надвигаться паркетник. ДТП удалось избежать, но водятел считает, что он же включил поворотник и почему это я его не пропускаю!!!!

16.10.2019 08:28
- гость -

вы там в слове километров К пропустили

16.10.2019 08:29
- гость -

Трамваи сегодня не участвуют? Или еще не вечер?

они вчера норму выполнили, теперь не скоро

16.10.2019 08:30
- гость -


16.10.2019 08:28
- гость -
не пали контору )) илометры нужны стране ))

16.10.2019 08:32
- гость -


16.10.2019 08:26
- гость -

и? обсигналил дибила зло и хватит с него

16.10.2019 08:32
- гость -

какое счастье, не участвовать во всей этой вакханалии! Сижу дома, пью чаёк. Всем бодрого утра. Гыыы

16.10.2019 08:32
- гость -

на пешеходнике сбили кого-то - под правым колесом колесо велосипеда, кажется небольшой типа подросткового

16.10.2019 08:34
- гость -


16.10.2019 08:20
- гость -
"Затупить" может и опытный водитель и новичок, т.к. ситуации бывают разные. Просто надо быть терпимее. Если вижу, что водитель что то замешкался или задергался - приторможу, пропущу... Меня больше напрягают хамы, которые специально нарушают ПДД считая себя более важными на дороге.

16.10.2019 08:37
- гость -


16.10.2019 08:32
- гость -
Так он решил выяснить, почему его не пропустил, он же включил поворотник и по его мнению у него преимущество.

16.10.2019 08:46
- гость -

не пали контору ))

Сижу дома, пью чаёк не повод для зависти - вот если бы вы там коньячек усугубляли...

16.10.2019 08:47
- гость -

Сижу дома, пью чаёк.

а палец отставляешь? )))

16.10.2019 08:48
- гость -

Если будете плестись за всеми кто тошнит, если будете терпимее ко всем кто балалакает по телефону, ковыряется в носу на светофоре и повороте, то всегда будете в заложниках у этих дегенератов.

16.10.2019 08:57
- гость -


16.10.2019 08:48
- гость -
Точно! Хватит ЭТО терпеть! Нужно срочно что то делать: таранить-материть-морду бить!

16.10.2019 08:59
- гость -


16.10.2019 08:48
- гость -


Ясно. Будем тебя обгонять.

16.10.2019 09:02
- гость -


16.10.2019 08:48
- гость -
Вот как раз водители которых Вы перечислили, относятся к категории считающих себя важными на дороге. Им плевать на всех, он же "важная птица".

16.10.2019 09:08
- гость -


16.10.2019 08:48
- гость -
Я никогда не рвану со светофора на желтый и не вдавлю педаль газа в пол как только загорелся зеленый. Всегда (!) когда загорается зеленый, вначале окину быстро взглядом перекресток (все ли закончили маневр и не несется ли "проскакун" и начинаю движение. Занимает это секунду-две. Мое мнение, что лучше потерять секунды, чем потом день из-за аварии.

16.10.2019 09:10
- гость -

16.10.2019 09:02
- гость
У них как правило две отговорки:
1. Козыряют знанием пдд, я своей интерпретации естественно.
Таких «знатоков» обычно можно наблюдать по Лёвой полосе в Барнаул и обратно. Я же еду 90 а «торопыги» мне моргают. Ты по полосе обгона едешь, дегенерат, твоя полоса справа )))
2. Вторая отговорка - это еду как могу/умею/хочу.
Всех кто с такой философией движение не согласен записывают в неадекватные, в психи и тд.

16.10.2019 09:13
- гость -

Ты по полосе обгона едешь, дегенерат

С такими знаниями ПДД, ты точно такой же как называешь других. Перечитай значение слова "обгон".

16.10.2019 09:13
- гость -

Там давно уже пора светофор поставить! Народу идет много, студенты, школьники. И полгода - по темноте!!!! С учетом закрытия старого моста и очередной елки на пл. Сахарова это будет фактически единственная сквозная магистраль на выезд. И вот такие ЧП способны парализовать весь город! Большей пробки, чем там есть, когда пешеходы по одному друг за другом тянуться цепочкой, там уже не будет!

16.10.2019 09:14
- гость -

ну нет у нас уважения на дорогах - все считают себя королями дорог - и многие так и наклеивают на машину надпись

16.10.2019 09:16
месный

пойду возьму попкорн. Вечер перестаёт быть томным.

16.10.2019 09:17
- гость -


16.10.2019 09:13
- гость -
Человек неправильно выразился, ничего страшного, зачем сразу на грубость переходить.

16.10.2019 09:17
- гость -

16.10.2019 09:13
- гость -
Сам прочитай там Все вроде как на понятном для таких как ты языке

16.10.2019 09:19
- гость -

16.10.2019 09:13
- гость
Город и так Весь в пробках, потому что через каждые 300 м светофоры и переходы

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