Младенческая смертность снизилась на треть в Алтайском крае

Младенческая смертность в Алтайском крае за 8 месяцев 2019 года уменьшилась на 34,6%, доложил на аппаратном совещании у губернатора министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, сейчас показатель достиг 5,1 смертей на 1000 родившихся живыми. В 2018 году младенческая смертность составляла 7,8 на 1000, уточняет пресс-служба краевого правительства.
Стоит отметить, что сейчас Алтайский край находится в числе сибирских регионов, где умирает меньше всего новорожденных. Средний показатель по Сибири – 5,6 смертей на 1000 родившихся живыми.
Глава Минздрава уточнил, что столь стремительный прорыв связан в том числе и с работой краевого перинатального центра "ДАР".
"Работа перинатального центра демонстрирует все больше плюсов. Это неоспоримый факт. За обозначенный период специалисты помогли сохранить жизнь 53 детей", – констатировал Попов.
Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения региона продолжит целенаправленную работу по снижению числу трагедий во время родов.
Комментарии
Младенческая или новорожденных?
Даже, на Власихинском, прикапывать не успевают-дочегож снизилась.